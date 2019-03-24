Binali Yıldırım: 15 Temmuz'da yenilmeyen Türkiye'nin ruhu burada

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu. Yıldırım Zillet İttifakı'nın PKK'lı adaylarını hatırlatarak, "Etrafta terör var, savaş var, şiddet var. Bölmek isteyenler var, ayırmak isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. Bir Türkiye var, bir İstanbul var. Yenikapı ruhu var. 15 Temmuz'da yenilmeyen Türkiye'nin ruhu burada." dedi. Yıldırım, "Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür." dedi.
Binali Yıldırım: 15 Temmuz'da yenilmeyen Türkiye'nin ruhu burada24.03.2019 15:55
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