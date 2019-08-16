Bilim insanları kanser ve kan grubu ilişkisini açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor... (VİDEO) 16.08.2019 12:24

Çağımızın en yaygın ve ölümcül hastalığı kanser... Kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. İsveçli bilim insanları kan grubu ve kanser arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya imzasını attı. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.

A KAN GRUBUNUN MİDE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi.

Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

B VE AB OLANLARIN PANKREAS KANSERİ OLMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

EN DİRENÇLİ KAN GRUBU SIFIR

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

Kanser ve kan grupları arasındaki ilişki şöyle:

GÖĞÜS KANSERİ

Bu kanser türüne yakalanan kadınlar ile ilgili araştırmalar, O ve B kan grubuna sahip olanların tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini ve daha hızlı iyileştiğini gösteriyor.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Birçok beyin ve sinir sistemi kanserleri, A ve AB gruplarını tercih ediyor.

RAHİM KANSERİ

Bu kanser türleri de A ve AB gruplarını tercih ediyor, ancak bu hastalıklara yakalanan B grubu kadınların sayısı da yüksek bulunuyor.

BAĞIRSAK KANSERİ

Bazı türlerinde kan grubu temel belirleyici olmuyor. Bağırsak kanserine yol açan en önemli etkenler diyet, yaşam biçimi ve gerilim şeklinde sıralanıyor.

SİNDİRİM YOLU KANSERİ

Dudak, Dil, yanak, diş eti, yemek borusu kanserleri ile tükürük bezlerindeki tümörler, A ve AB grupları ile çok yakın ilişkili bulunuyor. Bu kanserlerin çoğu kendi kendilerine oluşurken, sigarayı bırakıp, alkolü azaltmak ve diyete dikkat etmek riski azaltıyor.

MİDE KANSERİ

Üzerinde araştırma yapılmış 63 bin vakada mide kanserinin A ve AB gruplarındaki düşük mide asiti ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

PANKREAS KANSERİ

Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, dayanıklı sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yine en çok risk altında olanlar. B grupları eğer onlar için sakıncalı olan kabuklu yemişleri yerlerse bu kanser türlerine yakalanabilirler.

LENF VE LÖSEMİ

Bu kanser formu, O grupların eğilimli oldukları bir tür. Kan ve lenflerde gelişen bu kanser tercihen O gruplarını sıkıntıya sokar.

DERİ VE KEMİK

Deri kanserleri de en fazla O grubunun yakalandığı tek kanser türü. Habis melanom deri kanserinin en öldürücü şeklidir. Bu duruma karşı O ve B grupları bağışık değildirler.

MESANE KANSERİ

Mesane kanseri en fazla A ve B gruplarında görülür. Hem A hem de B grubunun karakterini taşıyan AB grubu ise büyük olasılıkla en yüksek riski taşıyan gruptur.

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...

Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?