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Bilge Kral'ı rahmetle anıyoruz

19 Ekim 2017, Perşembe
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı ve efsanevi ismi 'bilge kral' lakaplı 19 Ekim 2003'te hayatını kaybetti. Ancak geride bıraktığı öğütler, birçok siyasetçinin hala önünü aydınlatıyor. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i ölümünün 14. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Bilge kral Aliya İzzetbegoviç anısına...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hakyemez hakyemez

Aliya İzzetbegoviç nur içinde yat mekanın cennet olsun inşallah

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cevapla 19.10.2017 13:14
ihsan ihsan

allah rahmet eylesin aliyaya çok şükür şimdi başımızda onun gibi bilge başkan var erdoğan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.10.2017 11:37
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