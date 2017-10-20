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Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı ve efsanevi ismi 'bilge kral' lakaplı
Aliya İzzetbegoviç 19 Ekim 2003'te hayatını kaybetti. Ancak geride bıraktığı öğütler, birçok siyasetçinin hala önünü aydınlatıyor. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i ölümünün 14. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Bilge kral Aliya İzzetbegoviç anısına...
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Aliya İzzetbegoviç nur içinde yat mekanın cennet olsun inşallah
allah rahmet eylesin aliyaya çok şükür şimdi başımızda onun gibi bilge başkan var erdoğan
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