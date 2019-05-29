Bilecik'te yürekleri ısıtan görüntü! Alevlerin arasından yavrusunu kurtardı

Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangında bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.
Bilecik'te yürekleri ısıtan görüntü! Alevlerin arasından yavrusunu kurtardı29.05.2019 00:45
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