Bilecik'te yürekleri ısıtan görüntü! Alevlerin arasından yavrusunu kurtardı 29.05.2019 00:45

Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangında bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.