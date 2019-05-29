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Bilecik'te yürekleri ısıtan görüntü! Alevlerin arasından yavrusunu kurtardı

29.05.2019 00:45

Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangında bir köpek, alevlerin arasında kalan yavrusunu ağzında taşıyarak kurtarırken, göçük altında kalan diğer yavru köpeği de belediye çalışanları kurtardı.


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