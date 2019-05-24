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Bilecik'te korkunç ölüm! 2 TIR'ın arasında kaldı...

24.05.2019 23:09

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altında kalan aracın sürücü feci şekilde can verdi. Kazaya karışan araçların kaza yerinden çekildikten sonra trafik normale dönerken, merhumun Bağlan'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.


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