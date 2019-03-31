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Bilal Erdoğan Oyunu Üsküdar'da Kullandı

31.03.2019 13:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.


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