Beyzbol maçına giden Trump'a şok protesto: Onu tutuklayın 28.10.2019 14:29

Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından, ABD'de beyzbol maçı izlemek için stadyuma gelen Trump, taraftarın yuhalamasıyla karşılaştı. Çok sayıda kişinin Trump için 'Onu tutuklayın' diye slogan atması dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin ölümü hakkında yaptığı açıklamanın ardından gittiği beyzbol maçında protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı konuşmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıklamıştı.

ALKIŞ BEKLERKEN YUHALANDI

Trump, yaptığı açıklamalar sonrası bu olayı bir zafer olarak gösterirken, halk tarafından alkışlanacağını düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan tablo, çok farklıydı.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'ye yönelik operasyonun ardından gittiği beyzbol maçında çok sayıda taraftar tarafından yuhalanarak tepki gördü.

''ONU TUTUKLAYIN'' SLOGANLARI

Stadyuma gelen Trump'ın görüntüsü, eşi ve misafirleri ile birlikte dev ekrana yansıtıldığı anda çok sayıda taraftar, "Onu tutuklayın" sloganları attı.