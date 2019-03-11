İstanbul Beyoğlu'nda yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği kişi, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı. Şimdi "Hızır" adı verilen hayırseverin kim olduğu merak konusu.
Beyoğlu'nun 'Hızır'ı bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı!11.03.2019 13:05
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