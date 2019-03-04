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Beyoğlu’nda tarihi binada çıkan yangında demir parmaklıklar yüzünden 4 kişi hayatını kaybetti

04.03.2019 10:59

Beyoğlu’nda tarihi binada yangın çıktı. Demir parmaklıklar yüzünden dışarı çıkamayan 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı


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