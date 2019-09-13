Beyoğlu'nda otel odasında esrarengiz ölüm! İki İngiliz turist kaldıkları odada ölü bulundu (Video) 13.09.2019 18:33

İsstanbul Beyoğlu’nda bir otel odasında İngiliz uyruklu 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. Tatil için Türkiye'ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S.nin (59) ölümüne dair ilk bulgularda olayın uyuşturucu ve alkol kaynaklı olabileceği değerlendirilirken polis olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Olay, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu No 39'daki bir apart otel de meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Türkiye'ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ve Halina Paula De S. (59) bir süre önce otele yerleştiler. İstanbul'u dolaşan ikili en son 11 Eylül'de otel odasına girdi. İkiliyi daha sonra gören olmazken sabah saatlerinde temizlik için odaya giden görevli, kapının açılmaması üzerine yetkililere bilgi verdi.



Kapıyı açan otel yetkilileri ikiliyi yatağın üzerinde uzanır vaziyette hareketsiz halde görünce, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 İngiliz'in hayatta olmadığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken ikilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı hayatlarını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Turistlerin cesetleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp kurumu'na kaldırılacak. Polis olaya ilişkin incelemelerde bulundu.