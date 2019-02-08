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Beyoğlu'nda korkutan yangın

08.02.2019 17:52

Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


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