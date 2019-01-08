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Beyoğlu’nda korkunç kaza...Kamyonet evin salonuna girdi

08 Ocak 2019, Salı

Beyoğlu’nda bir kamyonet buzlanan yolda önce kaldırıma çarptı daha sonra da bir evin salonuna girdi. Evdeki yaşlı çifte korku dolu anlar yaşatan olayda facianın eşiğinden kıl payı dönülürken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.


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