Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler 12.11.2019 16:49

Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran şahıs kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.