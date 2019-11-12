Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran şahıs kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler12.11.2019 16:49
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