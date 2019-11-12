Haberler Web TV Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

12.11.2019 16:49

Beyoğlu’nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran şahıs kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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