Beyoğlu’nda bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın katilinin ifadesi kan dondurdu 09.09.2019 11:17

Beyoğlu’nda para isteyen saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki mühendisin cenazesinde arkadaşları vahşete tepki gösterdi. Acılı anneyi, mühendisin saldırıda yaralanan arkadaşı teselli etmeye çalıştı.

İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan Halit Ayar (23) geçen cuma arkadaşları Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan ile Beyoğlu'nda buluştu. Gençler, Şişhane'deki metro istasyonunda beklerken yanlarına Emrah Yaşar ile Erhan Kurdal geldi. Bu kişiler gençlerden para istedi. Olumsuz yanıt alınca önce Halit Ayar'ı sonra Sinan Nalçacı'yı bıçakladılar.



Yara almayan Tolga Ozan ise hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Halit Ayar yaşamını yitirdi. Sinan Nalçacı ise hastanede tedavi edildi. Almanya'da yüksek lisans yapmayı planlayan ve Enka Spor Kulübü'ne bağlı bir yüzücü olan Halit Ayar dün Emirgan Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.



'KATİLLERİ GETİRİN'

40 yıldır Emirgan'da yaşayan Ayar ailesinin yakınları ve komşularının yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de cenazeydi. Ayakta zor duran mühendisin annesi Hanife Ayar (46) oğlunun tabutuna sarılıp, "Neden buradasın oğlum? Katilleri bana getirin. Evladımı benden aldılar. Bunun bir rüya olmasını çok istedim ama değil" diyerek ağladı. Halit Ayar'ın iki kardeşi de tabutun başındaydı. Vahşete isyan eden emekli polis baba Mehmet Ayar da "Katiller yakalansa da yüreğimdeki ateş sönmez. Benim oğlum gitti, geleceğini çaldılar" dedi.



KATİL CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ!

Katil zanlıları Emrah Yaşar (27) ile Erhan Kurdal (27) Beyoğlu'nda saklandıkları evde dün yakalandı. Saldırganlardan Emrah Yaşar'ın gasp suçundan tutuklu olduğu Kırklareli Cezaevi'nden 1 hafta izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Kurdal'ın da gasp, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu öğrenilirken, cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Bıçağı kullandığı öne sürülen Emrah Yaşar'ın ifadesinde "Kafamız iyiydi, para istedik vermediler, biz de öldürdük" dediği öğrenildi.



'ALMANYA'YA GİDECEKTİ'

Halit Ayar'ın yüzücü arkadaşı İrem Damar "İki kişinin gözaltına alınması bir şeyi değiştirmez. Halit geri gelmeyecek. Bu vahşet son mu olacak, biz sokakta nasıl güvende olacağız" dedi. Ayar'ın üniversiten arkadaşı Mert Durmuş ise "Halit elektrik mühendisliği üzerine yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyordu. Bugün dil sınavları vardı. Almanya'ya gidecekti. Orada eğitimini tamamlayacaktı. Ama hayallerini yok ettiler. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." Cenazeye katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de "Bir vahşetle karşı karşıyayız" dedi.