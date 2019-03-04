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Beyoğlu'nda 300 bin dolarlık gasp

04.03.2019 13:43

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor.


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