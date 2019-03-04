Beyoğlu'nda 300 bin dolarlık gasp

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor.
Beyoğlu'nda 300 bin dolarlık gasp04.03.2019 13:43
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