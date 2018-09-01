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  • Beyoğlu Tarlabaşı’nda özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

Beyoğlu Tarlabaşı’nda özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

01 Eylül 2018, Cumartesi

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda, Taksim-Başakşehir seferini yapan 79T hat numaralı Özel Halk Otobüsü Şoförü Ercan Kılıç’a, otobüse akbilsiz binmek isteyen 4 kişi bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan Kılıç, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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