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Beyoğlu esnafı ezan provokasyonunu anlattı

11.03.2019 20:26

8 Mart Cuma günü İstanbul Taksim'de yatsı ezanını düdük ve ıslıklarla protesto edenlere Taksim esnasından tepki! Taksim esnafı ezan protestosu başladığında grubun içinde bulunan başörtülü kadınların birbirlerine bakıp olayın şaşkınlığını yaşadıklarını da anlattı.


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