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Beylikdüzü’nde yeşil alan beton çıktı! İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve gerçekler...

29.03.2019 14:57

Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alanı artırdığını belirtti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının yalan olduğu ve Beylikdüzü’nde yeşil alan olarak gösterilen bölgenin beton alan olduğu ortaya çıktı!


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