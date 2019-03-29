Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alanı artırdığını belirtti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının yalan olduğu ve Beylikdüzü’nde yeşil alan olarak gösterilen bölgenin beton alan olduğu ortaya çıktı!
Beylikdüzü’nde yeşil alan beton çıktı! İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve gerçekler...29.03.2019 14:57
- İlham verici fikirler “Ülkem İçin Bir Fikrim Var" ile hayat buluyor
- 31 Mart'ta liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
- Başkan Erdoğan'dan Maltepe'de önemli açıklamalar
- Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı
- Hava muhalefeti AK Parti'lileri engellemedi
- HDP Diyarbakır ve Mardin final mitinglerini yağmuru bahane ederek iptal etti
- Adana'da tesettürlü kadına alçak saldırı
- Beylikdüzü’nde yeşil alan beton çıktı! İşte İmamoğlu'nun iddiaları ve gerçekler...
- İslamofobi'yi ABD'nin yüzüne vuran şiir! İslam düşmanlığına böyle tepki gösterdiler
- İyi Partili Mine Koraş'ın rencide ettiği 19 yaşındaki Yusuf Özoğul o anları anlattı
- Erkan Petekkaya'nın uçakta başına gelenleri anlattı: Bir kadın Erken Petekkaya'nın kalçasına dokunuyor...
- Serenay Sarıkaya’dan ‘kalıpları kır’ temalı müthiş parti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.