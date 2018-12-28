Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla market soygunu

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde bir markete gelen silahlı 3 kişi market çalışanlarını etkisiz hale getirip 10 bin lira üzerindeki para ile kaçtı. Olaydan sonra şoka giren bir çalışan ise gözyaşına boğuldu.
Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla market soygunu28 Aralık 2018, Cuma
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