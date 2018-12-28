Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla market soygunu 28 Aralık 2018, Cuma

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde bir markete gelen silahlı 3 kişi market çalışanlarını etkisiz hale getirip 10 bin lira üzerindeki para ile kaçtı. Olaydan sonra şoka giren bir çalışan ise gözyaşına boğuldu.