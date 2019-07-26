Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada 26.07.2019 21:11

Beylikdüzü'nde iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de ateşlendiği kavga anları cep telefonu ile görüntülendi. Polis kavga eden gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı.