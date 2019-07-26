Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada

Beylikdüzü'nde iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de ateşlendiği kavga anları cep telefonu ile görüntülendi. Polis kavga eden gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı.
Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada26.07.2019 21:11
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