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Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada

26.07.2019 21:11

Beylikdüzü'nde iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de ateşlendiği kavga anları cep telefonu ile görüntülendi. Polis kavga eden gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı.


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