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Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı! Bir kişi yaralandı

12.02.2019 16:45

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı. Kazada genç bir kız hafif yaralandı.


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