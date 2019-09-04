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Beykoz'da korkutan yangın! Halk otobüsü alev alev yandı (Video)

04.09.2019 23:02

Beykoz TEM Otoyolu'nda içinde yolcuların da olduğu halk otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.


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