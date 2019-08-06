Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kurtarıldı, diğeri kayboldu 06.08.2019 17:52

İstanbul Beykoz'da denize giren 15 yaşındaki 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da denize giren 15 yaşındaki 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu sahilinden serinlemek için denize giren Caner Ş. ile Mustafa Ö. boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Ş.'yı kurtardı, ancak Mustafa Ö. gözden kayboldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı.

Deniz yüzeyinde botlarla, deniz altında da dalgıçlar tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bu arada olay yerine gelen Mustafa Ö.'nün yakınları fenalık geçirdi.