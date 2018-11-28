Beykoz'da 3. Köprü yolunda beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu 28 Kasım 2018, Çarşamba

Beykoz'da 3. Köprü yolunda bir beton viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.