Beykoz'da 3. Köprü yolunda beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu

Beykoz'da 3. Köprü yolunda bir beton viyadükten aşağıya uçtu. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beykoz'da 3. Köprü yolunda beton mikseri viyadükten aşağıya uçtu28 Kasım 2018, Çarşamba
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