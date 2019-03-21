Haberler Web TV Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

21.03.2019 12:39

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları