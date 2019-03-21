Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Beyazıt'ta özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı21.03.2019 12:39
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