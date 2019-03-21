Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayalara ve araçlara çarptı! İşte olay yerinden ilk görüntüler 21.03.2019 10:36

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.