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Beyaz Saray'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilk tepki!

30.04.2019 17:57

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'daki darbe girişimi hakkında bilgilendirildi. Süreci takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.


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