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Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

28.02.2019 09:20

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü bildirildi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.


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