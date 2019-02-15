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Beyaz Saray: Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edebilir

15.02.2019 11:18

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için "ulusal acil durum" ilan edebileceğini duyurdu.


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