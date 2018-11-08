Beyaz Saray, CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.
Beyaz Saray, CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı08 Kasım 2018, Perşembe
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