Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, B.K'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıdı Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.
Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti... O anlara kamerada08 Aralık 2018, Cumartesi
- Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti... O anlara kamerada
- Manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar etti
- Erzincan’da yaklaşık bir tona yakın eroin ele geçirildi
- Konya'da feci kaza! Otomobil polis aracına çarptı
- Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Amasra'da yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu
- Yerli ve milli Hürjet Ankara'da görücüye çıktı
- Çukurova Belediyesi'ndeki dehşet anları kamerada
- Talip Bey: ''Eşim Fatma, Ağabeyim Mustafa Çakır ile kaçtı''
- Ankara'da otomobil dereye uçtu
- Çocuk parkındaki trafo bomba gibi böyle patladı
- Genç teknisyenin feci ölümü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.