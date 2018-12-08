Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti... O anlara kamerada 08 Aralık 2018, Cumartesi

Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, B.K'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıdı Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.