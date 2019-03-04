Beton Ekrem'in yalan siyaset zincirine bir halka daha eklendi! Beton Ekrem kendini yalanladı! 04.03.2019 21:23

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Beton Ekrem'in yalandan beslenen siyaset zincirine bir halka daha eklendi. 2014 yerel seçimlerinden Önce Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ne tramvay hattı projesi olduğunu öne sürerken, yerel seçimlerin ardından ise "Ben öyle bir şey demedim" diyerek yalanladı. Beton Ekrem bugün ise, "Metro ve füniküler sistem projelerini başlatacağız" diyerek yalandan beslenen siyasete devam ediyor. İşte o görüntüler...