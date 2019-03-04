CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Beton Ekrem'in yalandan beslenen siyaset zincirine bir halka daha eklendi. 2014 yerel seçimlerinden Önce Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ne tramvay hattı projesi olduğunu öne sürerken, yerel seçimlerin ardından ise "Ben öyle bir şey demedim" diyerek yalanladı. Beton Ekrem bugün ise, "Metro ve füniküler sistem projelerini başlatacağız" diyerek yalandan beslenen siyasete devam ediyor. İşte o görüntüler...
Beton Ekrem'in yalan siyaset zincirine bir halka daha eklendi! Beton Ekrem kendini yalanladı!04.03.2019 21:23
- Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
- Tanımadığı bir kişi dokundu, hayatı kurtuldu! İnanılmaz anlar...
- CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'tan LGBT propagandası
- Galatasaraylı Diagne'nin sır eşini görenler şaşkına döndü!
- Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi
- Rusya'dan ABD ile yapılan nükleer anlaşma ile ilgili flaş açıklama
- Başkan Erdoğan: Türkiye gerçek manada ekonomik bağımsızlığına kavuştu
- Akıncı Üssü davasında flaş gelişme! "Başkan Erdoğan'a suikast girişimi Akıncı'dan yönetildi"
- Başkan Erdoğan: Bu toprakları bölmek isteyenlere hayat hakkı tanımayacağız
- Başkan Erdoğan CHP'li ismi eleştirdi! ''Şu kafaya bak! Bu adam sokak kabadayısı''
- Başkan Erdoğan: Hak sahiplerine yakında tapularını peyderpey vermeye başlıyoruz
- Başkan Erdoğan: CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.