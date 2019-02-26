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Beton Ekrem eleştiriyi hazmedemedi! Kadının üzerine yürüdü

26.02.2019 19:59

Her seferinde düşünce özgürlüğünden bahseden CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, görüşünü dile getirmek isteyen kadın vatandaşı provokatörlükle suçladı. Eleştiriye tahammülü olmayan İmamoğlu, bununla da kalmadı kendisini HDP ile ittifak kurduğu için eleştiren seçmeni 'Suç işliyorsun, hainlik yapıyorsun' diyerek tehdit etti.


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