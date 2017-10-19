Beştepe'deki 40. Muhtarlar Buluşması “Altın Hızma” isimli Kerkük türküsü ile başladı
18 Ekim 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'deki 40. Muhtarlar Buluşması Türkmen sanatçı Abdurrahman Kızılay ile tanınan “Altın Hızma” isimli Kerkük türküsü ile başladı. Kerkük Türkmenleri’nin onurlu bir mücadele verdiği günlerde Külliye’den yankılanan bu türkü salondan büyük alkış aldı.
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