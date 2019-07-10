BES’ten nakit çekme fırsatı! Yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı Meclis'e sevk edildi

Yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı Meclis'e sevk edildi. Kıdem Tazminatı Fonu uzlaşıyla hayata geçecek. BES'te devlet desteği yaşa göre belirlenecek. Emekli geliri artacak, sigorta kolaylaşacak. Evlenen, ev alan, ihtiyacı olan BES'ten para çekebilecek. Eğitim-tatil için özel birikim hesabı açılacak, teşvik gelecek. Çiftçi, mevsimlik işçiye özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı'nı ayrıntılarıyla anlattı.
Yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı; sosyal güvenlik, işgücü piyasası, kamuda insan kaynakları planlaması, istihdam alanında güçlü reform adımları içeriyor. Meclis'e sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda 82 milyonu doğrudan ilgilendiren bazı önemli başlıklar şöyle:
SİGORTALI OLMAK KOLAYLAŞIYOR:
Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek. Esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak.
EMEKLİLİK GELİRİ ARTACAK:
Bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.
MESLEK ESASLI EMEKLİLİĞE TEŞVİK:
Sektörün, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.
KIDEM TAZMİNATI REFORMU:
Kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleşecek. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.
NAKİT ÇEKME İMKANI:
BES katılımcıları; sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek.
YAŞA GÖRE DESTEK:
Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.
BİRİKİME TEŞVİK:
Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda vergisel teşvikler uygulanacak.
GIDA ENFLASYONUNA YAKIN MARKAJ
Hükümet, enflasyonu tek haneye çekmek, yüksek faizlerle mücadele için Kalkınma Planı kapsamında 4 yıllık reçeteyi hazırladı. Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının azaltılmasından ürün gözetim mekanizması kurulmasına, yerli üreticinin korunmasından referans faizler oluşturulmasına kadar tüm alanlarda yeni tedbirler devreye girecek. Plan döneminde Merkez Bankası dijital para çıkaracak, Katılım Reasürans Fonu yaşama geçirilecek, İstanbul Finans ve Teknoloji üssü kurulacak. Takas ticareti için ödeme sistemi oluşturulacak.
İSTİHDAM ARTACAK
DOKTORA EK ÖDEME: Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayıran tıp doktorlarına döner sermayeden ek ödeme yapılmasına ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek. 2017'de 27.9 olan 10 bin kişiye düşen hasta yatak sayısının 2023'te 30'a, 186 olan 100 bin kişiye düşen hekim sayısının 230'a, 100 bin kişiye düşen hemşire sayısının 206'dan 280'e çıkartılması hedefleniyor.
SOSYAL YARDIM HAMLESİ
SOSYAL YARDIM DÖNEMİ:
Yoksul vatandaşın kamu hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacak.
ESNEK İSTİHDAM ARTACAK:
Çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak.
ÇİFTÇİLERE ÖZEL SİSTEM:
Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.
İŞGÜCÜ PROFİLİ BELİRLENECEK:
Geleceğin Meslekleri Projesi ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde 2020 sonuna kadar yeniden tasarlanacak. Sanayinin ihtiyaç duyduğu isgücü profili belirlenecek.
65 MİLYAR $
2023 yılında turizm geliri hedefi 65 milyar dolar olarak belirlendi.
Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için özel sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde yer alacağı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.
İstanbul'un kruvaziyer seyahatinin başlangıç-bitiş noktası olması için yeni bir kruvaziyer liman yapılacak.
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