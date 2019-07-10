BES’ten nakit çekme fırsatı! Yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı Meclis'e sevk edildi 10.07.2019 17:22

Yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı Meclis'e sevk edildi. Kıdem Tazminatı Fonu uzlaşıyla hayata geçecek. BES'te devlet desteği yaşa göre belirlenecek. Emekli geliri artacak, sigorta kolaylaşacak. Evlenen, ev alan, ihtiyacı olan BES'ten para çekebilecek. Eğitim-tatil için özel birikim hesabı açılacak, teşvik gelecek. Çiftçi, mevsimlik işçiye özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yeni hükümet sisteminin ilk Kalkınma Planı'nı ayrıntılarıyla anlattı.