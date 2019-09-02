Beşiktaş'tan son dakika transferi! Golcü futbolcu Abdoulay Diaby Beşiktaş'ta 02.09.2019 11:14

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen 28 yaşındaki Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladı. Malili golcü öğleden sonra İstanbul'da olacak ve Beşiktaş'a imza atacak.

Beşiktaş transferin son gününde hücum hattına takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Sporting forması giyen 28 yaşındaki Malili oyuncu Abdoulay Diaby için kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'dan Sporting'e 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sağ kanatta ve forvet mevkisinde forma giyen Diaby, Portekiz ekibinde çıktığı 47 maçta 7 gol atarken 8 de asist yaptı.