Beşiktaş'taki İş insanı cinayetinde flaş gelişme! Sır perdesi aralandı 27.05.2019 19:49

Beşiktaş’ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin’in cinayetiyle ilgili 4’ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi.