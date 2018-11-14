Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş Kulübü, disiplinsiz davranışları nedeniyle Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullandı.
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar Tolgay Arslan'ın kadrp dışı kalmasının perde arkasını anlattı.
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