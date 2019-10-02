Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı (Video)02.10.2019 22:31
- 'Millet İttifakı' çatırdıyor! HDP'li Zeynel Özen'den İyi Parti ve Saadet Partisi açıklaması (Video)
- Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 30'uncu gününde! "Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım"
- Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı (Video)
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel röportajı 3 Ekim Perşembe saat 14'de A Haber ve A Para'da... (Video)
- Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda kan aktı! Ölü sayısı artıyor...
- Son dakika: Bombardıman uçağı havalimanına düştü! Yaralılar var...
- Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu
- AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar
- 2019 Miss Turkey adayları kimlerdir? İşte isim isim adaylar...
- Son dakika: HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın fezlekeleri Meclis'te (Video)
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Güvenli Bölge mesajı (Video)
- Gemlik Belediyesinde rehine krizi! Belediye Başkanı yardımcısını kurtarmak için kapıyı böyle kırdı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.