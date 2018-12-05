Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 04 Aralık 2018, Salı

Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ortaköy Duvarcı Sokak’taki üç katlı binanın üst katında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. M.M.Ö, kavgaya dönüşen tartışmada E.O. ve M.Ç’ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralandı.