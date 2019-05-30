Beşiktaş'ta patronu Şahin Şeker tarafından darp edilen Gaye Akıl konuştu 30.05.2019 17:37

Beşiktaş'ta çalıştığı mekanda patronu Şahin Şeker isimli şahıs tarafından "Ben geldiğimde neden ayağa kalkmıyorsunuz?" diyerek darp edilen Gaye Akıl A Haber'e konuştu. Olay anlarını anlatan Akıl, Şeker'in cezalandırılmasını istedi.