Beşiktaş'ta minibüs tramvaya çarptı

Beşiktaş'ta seyir halindeki bir minibüs tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam bir üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden oldu.
Beşiktaş'ta minibüs tramvaya çarptı23 Ağustos 2018, Perşembe
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