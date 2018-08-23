Yol Durumu

Beşiktaş'ta minibüs tramvaya çarptı

23 Ağustos 2018, Perşembe

Beşiktaş'ta seyir halindeki bir minibüs tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam bir üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden oldu.

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