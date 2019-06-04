Beşiktaş’ta metruk bir binada çökme tehlikesi | Asariye Caddesi araç trafiğine kapatıldı 04.06.2019 00:11

İstanbul Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.