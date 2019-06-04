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Beşiktaş’ta metruk bir binada çökme tehlikesi | Asariye Caddesi araç trafiğine kapatıldı

04.06.2019 00:11

İstanbul Beşiktaş’ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.


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