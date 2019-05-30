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Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker Dorock XL çalışanı kadını darp etti

30.05.2019 11:24

Beşiktaş'taki ünlü bir işletmenin sahibi olan patron Şahin Şeker, kendisini görünce ayağa kalkmadı diye Dorock XL çalışanı Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanı tekme tokat dövdü. Patronun o dayağı güvenlik kamerasına yansıyınca olay sosyal medyaya düştü.


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