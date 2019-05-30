Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker Dorock XL çalışanı kadını darp etti 30.05.2019 11:24

Beşiktaş'taki ünlü bir işletmenin sahibi olan patron Şahin Şeker, kendisini görünce ayağa kalkmadı diye Dorock XL çalışanı Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanı tekme tokat dövdü. Patronun o dayağı güvenlik kamerasına yansıyınca olay sosyal medyaya düştü.