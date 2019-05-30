Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker Dorock XL çalışanı kadını darp etti

Beşiktaş'taki ünlü bir işletmenin sahibi olan patron Şahin Şeker, kendisini görünce ayağa kalkmadı diye Dorock XL çalışanı Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanı tekme tokat dövdü. Patronun o dayağı güvenlik kamerasına yansıyınca olay sosyal medyaya düştü.
Beşiktaş'ta mekan sahibi Şahin Şeker Dorock XL çalışanı kadını darp etti30.05.2019 11:24
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