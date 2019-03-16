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Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde korku dolu anlar! 10 adet boş kovan bulundu

16.03.2019 07:36

İstanbul Beşiktaş'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı.


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