Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde korku dolu anlar! 10 adet boş kovan bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir restoranın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan kişi yada kişilerin bulunması için polis geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Beşiktaş'ta lüks restoranın önünde korku dolu anlar! 10 adet boş kovan bulundu16.03.2019 07:36
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