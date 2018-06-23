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Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

21 Haziran 2018, Perşembe

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi .

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