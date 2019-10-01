Beşiktaş'ta korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu (Video) 01.10.2019 23:03

Beşiktaş'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı. Polis tarafından ağaçtan indirilen ve sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için 45 dakika kalp masajı uyguladığı kişi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.