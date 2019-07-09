Beşiktaş'ta kahreden olay! Beşiktaş'ta 9. kattan düşen kişi hayatını kaybetti 09.07.2019 13:03

İstanbul Beşiktaş'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile beraber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu.

ABİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.