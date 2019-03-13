Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 13.03.2019 09:40

Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ticari taksinin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, diğer araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı.