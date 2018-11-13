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Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı

13 Kasım 2018, Salı

Beşiktaş'ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü duvara çarptı. Kazada 8 yolcu yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Aniden kayan otobüs duvara çarparak durdu. Olayda ilk belirlemelere göre 8 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bazı yolcular ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanstaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Otobüs şoförü yağmurdan dolayı kayarak kontrolü kaybettiğini söyledi. Polisi olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


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